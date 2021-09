La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar ahir que l’Executiu català va iniciat els tràmits per a l’aprovació d’una llei catalana sobre el sector audiovisual. Una llei que fixarà criteris d’ús del català i l’aranès en l’àmbit audiovisual català i que arriba en ple conflicte polític entre la Generalitat i el Govern del PSOE i Unides Podem pel projecte inicial de l’Executiu espanyol d’una llei audiovisual que no incloïa referències a la reserva de quotes obligatòries de producció en les llengües cooficials de l’Estat, és a dir, en català, eusquera i gallec.

Segons va explicar Plaja, el Govern ha fet d’aquesta manera un «primer pas» de cara a «establir percentatges mínims d’ús del català i l’aranès en els mitjans de comunicació», de tal manera que la presència d’aquestes llengües estigui «garantida». La portaveu va eludir valorar si aquesta iniciativa del Govern deixa en paper mullat el pas fet per Junts per Catalunya al Congrés quan va registrar una proposta similar per establir una normativa audiovisual afavoridora de l’ús del català en l’àmbit audiovisual.

«S’està negociant -amb el Govern central, en relació amb el projecte estatal- perquè el català no sigui una llengua maltractada. Esperem que quan es doni a conèixer l’esborrany definitiu [de la norma estatal] no envaeixi competències», va explicar la portaveu.