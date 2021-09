Idol kids prepara el seu retorn a Telecinco. La cadena de Mediaset ha començat a treballar ja en la segona edició del seu talent infantil produït per Fremantle. Tot i que no es descarten canvis en la mecànica, la gran novetat del concurs musical en el seu retorn serà l’absència d’Isabel Pantoja, que no repetirà com a integrant del jurat La tonadillera va tancar la passada primavera la seva última i tempestuosa etapa amb Mediaset. Tampoc hi serà Carlos Jean i sembla poc probable que repeteixi Edurne, que també participa a Got talent. A hores d’ara, els màxims responsables del format es troben treballant en la confecció del nou jurat.