RTVE Catalunya estrena aquesta tarda (18.15 h, La 2) una nova temporada d’Efecte Collins, l’espai de música en directe que neix «amb la voluntat de mostrar, amb molta cura i una alta estima per la música, les propostes d’artistes ben diferents i referencials a Catalunya», segons informa la corporació pública. El programa retorna amb la Fundación Tony Manero, que inunda la sala Razmatazz amb llums estroboscòpiques i cançons que «faran ballar a qualsevol que els escolti».

En aquesta segona edició, el format musical va un pas més enllà que qualsevol altre programa musical i aquesta temporada no se centrarà només en la promoció de l’artista. Durant l’actuació musical, la càmera es mourà entre els músics i «proporciona a l’espectador la sensació de ser a dalt de l’escenari amb ells», mentre que el reportatge tractarà sobre un tema de l’univers musical que es posarà damunt de la taula per generar debat i que «connectarà amb cada artista».

Els Pets, Ladilla Rusa, Nakany Kanté, Renaldo & Clara, Joan Magrané, Suu i El Petit de Cal Eril seran alguns dels artistes que pujaran als escenaris del programa, que s’ha enregistrat en aquesta temporada en espais com la sala Razzmatazz de Barcelona, la Capsa del Prat del Llobregat i El Cafè del Teatre de Lleida.

El ritme disco-funk

La Fundación Tony Manero són Lalo Lopez, Deliciosa Smith, Miguelito Superstar, Paquito Sex Machine, Marc Benaiges, Alex Badia, Tom Johnson, Ginés Brown i Pep Garau: una banda de Barcelona que neix als anys 90 amb la intenció de fer música disco-funk quan no era, ni de bon tros, un estil de moda a l'època. La formació, que pren el nom del personatge protagonista de la pel·lícula Saturday Night Fever, va començar fent versions de temes disco de caràcter festiu per anar evolucionant i construint un estil propi i personal en el qual es barreja la cura per la música, l'humor i la intensitat de les cançons. A Efecte Collins presentaran el disc No hemos cambiado tanto.