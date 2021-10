El llibre El fill del xofer en el qual Jordi Amat relata la vida del periodista i advocat Alfons Quintà, que el 2016 es va suïcidar després d’assassinar la seva dona, serà portat a la pantalla, segons va confirmar ahir la productora Zeta Studios. Ambientada a la Catalunya dels últims cops de cua del franquisme i posteriorment en la qual Jordi Pujol guanyava eleccions una rere l’altra sense oposició, l’obra d’Amat (Barcelona, ​​1978) descriu les aventures gairebé sempre sinistres de Quintà (1943-2016). Per exemple: sent un adolescent s’atreveix a fer xantatge a Josep Pla, el pare del qual, Josep, era el seu xofer. L’obra posa de manifest la personalitat psicopàtica d’Alfons Quintà, que entre altres càrrecs va ser el primer director de TV3.

El llibre, editat per Tusquets en castellà i per Edicions 62 en català, ha venut des de la seva publicació al novembre de 2020 més de 60.000 exemplars. Fonts de Zeta Studios han explicat que encara no s’ha decidit el format en el que s’adaptarà El fill del xofer, sèrie, llargmetratge o documental.