La programació de la temporada vinent de La 1 de Televisió Espanyola continuarà tenint Maestros de la costura. Uns mesos d’espera després de la renovació de la seva direcció, la cadena pública ha renovat per cinquena edició el talent de disseny i confecció presentat per Raquel Sánchez Silva.

Lorenzo Caprile, María Escoté i Palomo Spain tornaran a obrir els tallers de Maestros de la costura, el talent produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia (Masterchef Celebrity, Lego Masters). Els tres dissenyadors repetiran una vegada més com a jutges de l’espai, que, previsiblement, obrirà d’aquí a pocs dies el càsting per trobar els nous aprenents.

D’aquesta manera, TVE torna a premiar el talent després de fer una mitjana de l’11,3% de quota de pantalla en les 10 entregues de la seva quarta edició.

Malgrat caure quatre dècimes respecte a la seva temporada anterior, l’espai va registrar dades d’audiències superiors a la mitjana mensual de la cadena pública durant els mesos de gener (9,8%), febrer (8,6%) i març (8,7%) en tots els seus episodis.

La nova edició del format descobrirà el successor d’Ancor com a guanyador del Maniquí d’Or.

El mes de març passat, el valencià es va alçar amb la victòria del concurs.