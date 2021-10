Disney + ha fixat data per a una de les seves apostes estrella pel que resta d’any. El libro de Boba Fett s’estrenarà a la plataforma el 29 de desembre. Temuera Morrison, en el paper de Boba Fett, continuarà viatjant en aquesta sèrie ambientada en la mateixa línia temporal que The Mandalorian. El caça-recompenses viurà noves aventures en companyia de la mercenària Fennec Shand (Ming-Na Wen). La sinopsi oficial de la ficció galàctica explica que els dos protagonistes naveguen «per l’inframon de la Galàxia quan tornen als territoris de Tatooine per reclamar el territori que un cop van governar Jabba l’Hutt i el seu sindicat del crim».