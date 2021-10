La febre per la ficció turca continua. Després de l’emissió a Atresmedia i Mediaset de sèries com Fatmagül, Mujer, Mi hija, Love is in the air, Inocentes, Fugitiva i Madre, per posar només alguns exemples i sense comptar amb les adaptacions espanyoles que s’estan fent de les seves produccions (com Alba i l’encara sense estrenar Madre), la ficció otomana desembarca també a TV3 aquesta nit, a les 22.45 h, amb Germans, la versió turca de la reeixida This is us.

Els turcs són tot uns experts en ficcions melodramàtiques i a fer adaptacions d’èxits de països com els EUA, el Japó i Corea. Madre, per exemple, és un remake d’un original japonès, i també han fet adaptacions pròpies de sèries tan famoses com Falcon Crest, House, Mujeres desesperadas i Revenge. Igual que en la sèrie nord-americana original, els protagonistes de Germans són aquí uns personatges units per llaços familiars que celebren el seu 35è aniversari el mateix dia. Cem (Celil Nalcakan) viurà el seu aniversari a l’hospital, ja que la seva dona, Reyhan, està a punt de donar a llum els seus trigèmins. Per altra banda, Beste (Elcin Afacan), acomplexada pel seu sobrepès, ha decidit per fi agafar les regnes de la seva vida i donar una oportunitat a l’amor.