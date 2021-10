El 83,1% dels espanyols té accés a la televisió de pagament, percentatge que ha pujat 2,2 punts en l’últim trimestre, i el 58,3% pot veure almenys dues plataformes , amb una mitjana d’accés a 2,6 plataformes per persona, una dècima menys que tres mesos abans. Són les dades publicades ahir de la tercera onada de 2021, feta entre el 15 i el 25 de setembre, del baròmetre TV-OTT de Barlovento Comunicación, mitjançant 10.000 entrevistes anuals, amb quotes per sexe, edat i comunitat autònoma.

La mitjana de despesa en plataformes de televisió OTT és de 39 euros mensuals. Netflix és la plataforma líder per usuaris, a la qual tenen accés el 59,9% dels enquestats, seguida per Amazon Prime Vídeo (54,8%). En tercer lloc se situa Movistar +, a la qual té accés el 22,1%, mentre que el 21,8% accedeix a Disney + i el 19,6% a HBO. Amb percentatges d’un dígit estan Vodafone (7,7%), DAZN (7), Orange TV (5,5), Atresplayer (4,1), Filmin (3,4), Apple TV + (2,9), Rakuten (2,3), Mitele Plus (1,9), FlixOlé (0,6) i Fubo TV (0,5).