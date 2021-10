El juego del calamar s’ha convertit en l’últim èxit de Netflix de manera completament inesperada, fins i tot per als creadors i la plataforma. La sèrie coreana ha generat un fenomen fan com feia temps que no es veia i molts espectadors n’analitzen els capítols fotograma a fotograma fins a trobar algunes dades que han resultat que són reals.

Fa pocs dies va sortir a la llum que un dels números de telèfon que apareix a la sèrie és real i que pertany a una persona que no té res a veure amb la ficció. Des que la sèrie es va fer viral, aquesta persona no ha parat de rebre trucades, fins al punt que el seu telèfon ha sonat fins a 4.000 vegades en una setmana, una cosa que ha afartat el propietari. Hwang Dong Hyuk, creador de la sèrie, ja s’ha disculpat i ha comentat una situació similar que s’està produint.

«El número de compte que hi apareix pertany a uns dels productors de la sèrie. Vam arribar a un acord amb l’equip de direcció i el vam utilitzar. He sentit que el productor ha estat rebent alguns dipòsits de 456KRW de gent que ha vist la sèrie», explicava el creador. No obstant, aquesta xifra deixa de ser voluminosa si la canviem a la nostra moneda, ja que només equival a 33 cèntims.

Vist el devastador i inesperat èxit de la producció coreana, el director també ha volgut aclarir si té pensat seguir amb ella: «No tinc plans ben desenvolupats per a El juego del calamar 2. És bastant esgotador pensar en això. Però, si ho fes, la veritat és que no ho faria sol. Consideraria utilitzar un equip d’escriptors i voldria diversos directors experimentats».

Estrenada el passat 17 de setembre, El juego del calamar s’ha convertit en un dels títols més seguits pel públic gràcies sàdica, simbòlica i brutal. La sèrie presenta a un grup de persones amb un denominador comú: tots tenen problemes econòmics. Per solucionar aquests problemes són convidats a participar en un misteriós joc que els pot ajudar a sortir de la misèria si guanyen el premi final. Els participants es reptaran en diferents jocs que amaguen un risc de mort elevat.