La fiscalia ha obert diligències d'investigació contra TV3 per una suposada incitació a l'odi, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts de fiscalia a l'ACN. L'associació Hablamos Español va denunciar una escena del programa 'L'au pair' on el Mag Lari passava de parlar català a castellà a uns nens i els deia que ho feia per "semblar més dolent". El conegut mag anava disfressat de monstre i els deia que era un calamar gegant i que es volia menjar la princesa.

L'entitat considera que això pot incitar a la discriminació per raó de llengua. Fonts de Televisió de Catalunya han explicat a l'ACN que no té cap notificació de la fiscalia i que no comparteix el plantejament.