Un misteri que s’estén durant 20 anys, una narració que es desenvolupa en dues línies temporals i la complicada relació entre un pare i una filla, tots dos policies en el mateix cas. Aquestes són les claus de The Promise, una minisèrie de sis episodis que el canal Cosmo estrena demà dijous a partir de les 22 h. La història té lloc al cor de les Landes, una regió francesa on la naturalesa ocupa un lloc predominant. Aquesta naturalesa es revelarà perillosa i misteriosa al llarg de la sèrie: des d’una terrible tempesta que el 1999 va assolar la zona fins als frondosos boscos de coníferes on hi ha desaparicions.

Emesa el gener d’aquest any a la cadena TF1, The Promise s’ha convertit en la millor estrena d’una sèrie francesa des del 2015 amb 7,5 milions d’espectadors en el seu primer episodi i una quota de pantalla superior al 30%. En els següents episodis, sis en total, va seguir sumant adeptes, i va aconseguir una mitjana de vuit milions d’espectadors al llarg de tota la minisèrie. Olivier Marchal (Asuntos pendientes, Brigada de élite) i Sofia Essaïdi (Aïcha, Insoupçonnable, Kepler) encapçalen l’elenc protagonista interpretant el pare i la filla respectivament, en una ficció que es podrà veure durant els pròxims tres dijous al canal, en doble emissió.