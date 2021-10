InfoK, el programa informatiu infantil del canal Super 3, dirigit i presentat per Núria Vilanova, s’emetrà avui a les 20 h des del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa per oferir una edició monogràfica dedicada als volcans, amb motiu de l’erupció del volcà Cumbre Vieja de l’illa canària de La Palma. El programa, que farà un repàs de l’actualitat generada pel volcà canari, emetrà un reportatge protagonitzat per nens i nenes de l’illa que han hagut d’abandonar casa seva pel perill de la lava, que explicaran com estan vivint el seu dia a dia. A més, el geòleg de la UAB Isaac Corral respondrà els dubtes i preguntes que li facin arribar els espectadors.