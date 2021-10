La segona temporada de LOL: si te ríes pierdes arribarà a Amazon Prime Video amb importants novetats. Sílvia Abril i Carolina Iglesias agafen el relleu de Santiago Segura per posar-se al capdavant de la nova entrega del format, que s’estrenarà al llarg del pròxim 2022 a la plataforma. La segona tanda del programa, produïda de nou per Banijay Iberia i amb Miguel Martín com a showrunner, tornarà a reunir els millors mestres dels monòlegs, les imitacions, l’humor físic i la improvisació, entre altres modalitats, i oferirà a l’audiència una divertida competició en la qual és tan important mantenir-se seriós com desencadenar les rialles dels adversaris.