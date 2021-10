Apple TV + ha confirmat la renovació de la seva sèrie Fundación per una segona temporada. Aquesta ficció, basada en l’obra d’Isaac Asimov i dirigida per David S. Goyer, tan sols ha estrenat tres episodis dels deu que formen la seva primera temporada, però la companyia de la poma sembla tenir molt clar que vol continuar apostant fort per aquesta història sobre l’evolució humana. «Estem molt emocionats de veure a espectadors de tot el món acollir l’impressionant viatge ple de suspens que és Fundación», ha assegurat Matt Cherniss, cap de programació d’Apple TV +, en declaracions recollides pels mitjans nord-americans.