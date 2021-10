HBO Max es prepara per al seu desembarcament a Espanya i a altres països d’Europa, i ja ha presentat el seu servei en un esdeveniment públic. La plataforma de Warner ha tret pit pel seu catàleg, que inclourà «el millor entreteniment, pel·lícules, programació per a infants i sèries originals de Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals», tal com avancen en una nota de premsa.

Com a part de l’esdeveniment de llançament, es va mostrar el primer avançament de La Casa del Dragón, l’spin-off de Juego de Tronos, juntament amb un primer cop d’ull a clips exclusius de la tercera temporada de Succession i El Pacificador.

Però una de les novetats més importants anunciades és que les pel·lícules de la franquícia Warner Bros es podran veure a la plataforma tan sols 45 dies després de la seva estrena en cinemes, un benefici del qual es podrà gaudir a partir de l’any vinent a Espanya.

«HBO Max arriba a Europa amb les millors pel·lícules i programes de televisió dels 100 anys de Warner Bros, juntament amb HBO, Max Originals, DC i Cartoon Network», ha assegurat Johannes Larcher, director d’HBO Max International. «Des de Cantant sota la pluja fins a Matrix, des de Juego de Tronos fins a Mare of Easttown, des de The flight attendant fins a The white lotus, des de Superman fins a Joker, o des de Bugs Bunny fins a Scooby-Doo, realment tenim coses perquè en gaudeixin tots els membres de la família», va expressar el directiu.

L’ampli catàleg d’HBO Max inclou títols de Warner Bross com Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkerque, El senyor dels anells, El resplandor i La naranja mecánica. També hi ha pel·lícules de DC com Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman vs. Superman i La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hi ha programació original innovadora d’HBO com Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un matrimonio, The Undoing, Sexe a Nova York i Euphoria. Els reeixits originals de Max inclouen The flight attendant, Gossip girl, Raised by Wolves i Friends: The Reunion. Els nous i icònics favorits de la família inclouen Tom i Jerry, Las Supernenas i els Looney Tunes.