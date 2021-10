La comèdia dramàtica Nosotros no nos mataremos con pistolas, de Maria Ripoll, ha posat punt final al seu rodatge, en un poble costaner del llevant valencià. El llargmetratge està protagonitzat per Ingrid García-Jonsson, Elena Martín, Joe Manjón, Lorena López i Carlos Troya. Tots ells interpreten un grup d’amics que es retroba després d’anys en un poblet per celebrar una data especial. Es tracta d’un retrat generacional que indaga en qüestions com la joventut perduda i la necessitat de reinventar-se. La cinta, produïda per Un Capricho de Producciones i Turanga Films, compta amb el suport de de l’Institut Català de les Empreses Culturals, l’Institut Valencià de Cultura, TV3, À Punt Mèdia i IB3.