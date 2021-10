El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha esgrimit aquest dijous "la necessitat d'evitar l'exposició dels menors d'edat a continguts inadequats", amb relació a la polèmica sorgida per l'emissió de la sèrie de Netflix "El juego del calamar".

En un comunicat, Loppacher recorda als pares que totes les plataformes de vídeo a demanda ofereixen diversos sistemes tècnics per aconseguir que els menors no s'exposin a aquests continguts audiovisuals.

"El juego del calamar" mostra una senyalització, decidida per Netflix, de sèrie no recomanada per a menors de 16 anys, mentre que a la resta de països de l'entorn europeu la senyalització és similar: a Alemanya, França, els Països Baixos i Suècia també és de 16 anys; al Regne Unit és de 15-16 i a Itàlia de 14.

El president del CAC considera que "els menors de 16 anys no haurien de veure la sèrie perquè conté continguts perjudicials" i ha "encoratjat les famílies a seguir la senyalització i a utilitzar els sistemes de control parental que ofereix la plataforma".

El president del CAC ha recordat que, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicació audiovisual, les plataformes de vídeos a demanda han d'oferir sistemes de control parental. "El problema és que es tracta de sistemes de control parental que ha d'establir cada família i, lamentablement, en molts casos pot passar que hi hagi un desconeixement per part dels pares i mares, que haurien de ser els encarregats d'implementar-los", ha afegit.

Loppacher ha anunciat que el CAC està treballant en l'elaboració d'uns tutorials per explicar com fer un ús efectiu, tant dels sistemes de control de les plataformes de vídeo a demanda, com Netflix o HBO, com de les plataformes d'intercanvi de vídeos, com YouTube o TikTok.

D'altra banda, Loppacher ha demanat que "s'aprovi, de manera urgent, tant l'avantprojecte de llei que transposa la directiva, com la modificació de la Llei de l'audiovisual de Catalunya, amb l'objectiu, en tots dos casos, d'evitar que els menors d'edat estiguin exposats a continguts inadequats.