TV3 seguirà fent-se ressò del cas Altsasu. Segons una informació publicada per la revista El Triangle, entre el juliol del 2018 i el juliol del 2021 la cadena pública ha encarregat la producció d’un documental i ha aportat finançament per a la realització de tres més per part de productores privades al voltant dels aldarulls, ocorreguts a la localitat basca l’octubre del 2016, pels quals tres individus van ser condemnats a penes de presó acusats d’agredir uns agents de la Guàrdia Civil.

Segons revela El Triangle, els darrers contractes per fer nous documentals els va firmar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el 28 de juliol amb les productores de Josep Cuní (Broadcaster) i Isona Passola (Massa d’Or). En total la CCMA ha pagat 59.195,16 euros pel primer i 20.000 euros pel segon.

El programa Sense ficció de TV3 ja va emetre el gener del 2019 Altsasu: ferides obertes, pel qual la CCMA va pagar a Broadcaster 71.972,64 euros per fer-lo. Euskal Telebista va adquirir, per 1.000 euros, els drets per emetre aquesta producció unes setmanes després.