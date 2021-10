Només queden sis dies per a l’estrena d’Insiders, el format amb què Netflix pretén revolucionar el gènere del ‘reality show’. Després de presentar els 13 concursants, la plataforma ha llançat aquest divendres el primer tràiler oficial del seu projecte presentat per Najwa Nimri.

Netflix avança que els espectadors descobriran «una nova manera d’explicar la realitat» amb ‘Insiders’. El principal atractiu del programa és que els seus protagonistes ja estaven participant en el ‘reality’ sense saber-ho. Quan pensaven que estaven en la fase final del càsting, les càmeres ja estaven captant tots els seus moviments durant 24 hores al dia.

El tràiler, de minut i mig de durada, mostra les primeres imatges de la convivència entre els concursants i els seus primers frecs. «Han tornat a jugar amb la nostra ment», afirma una d’elles en uns plans a càmera.

El cine ubicat a la casa d’‘Insiders’, denominat com ‘la sala de la veritat’, serà el lloc en el qual hauran d’enfrontar-se a tot el que van dir mentre pensaven que no estaven sent gravats.

En un món en el qual els concursants de ‘realities’ se les saben totes, com es pot aconseguir que els participants mostrin la seva veritable cara? Gràcies a un enorme esforç humà i tècnic, en un plató de 1.600 metres quadrats amb més de 250 micròfons ocults i 70 càmeres amagades, 23 de les quals amb qualitat cinematogràfica, els concursants d’‘Insiders’ es mostren tal com són, aliens a càmeres i micròfons, en una tornada al ‘reality’ de convivència més pur. És un experiment televisiu on qualsevol cosa pot passar amb l’objectiu de guanyar el premi de 100.000 euros.