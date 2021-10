El compte enrere per al que pot ser una aturada històrica a Hollywood ha començat. IATSE, el principal sindicat dels treballadors de la indústria del cine i la televisió als Estats Units, que fa 10 dies va aconseguir el suport aclaparador dels seus afiliats per anar a la seva primera vaga en 128 anys si no s’aconsegueix un acord amb els estudis i productors per millorar les seves condicions laborals, ha posat una data perquè s’assoleixi aquest pacte. I al primer minut d’aquest dilluns, 60.000 editors, càmeres, maquilladors i responsables de vestuari i encarregats de postproducció, entre molts altres professionals, poden fer amb la seva vaga que els rodatges a tots els EUA frenin en sec.