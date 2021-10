Es confirma la posada en marxa de la sèrie basada en la vida de Miguel Bosé. VIS –divisió de Viacom CBS International Networks– ha començat a treballar en Bosé, les gravacions del qual arrencaran al principi del 2022 a Espanya. El biopic, que estarà produït en col·laboració amb Shine Iberia, Elefantec Global i Legacy Rock, formarà part del catàleg de Paramount+ per a audiències internacionals. Movistar+ no estarà finalment implicada en el projecte, com s’havia anunciat.

Miguel Bosé, que durant els últims mesos s’ha vist involucrat en una infinitat de polèmiques pels seus discursos negacionistes sobre la covid, veurà plasmada la seva trajectòria en una sèrie de televisió. «Després de molts anys de recuperar records, després d’altres d’escriptura, per fi arriba la primera temporada de la meva vida», avança l’artista, que defineix aquest projecte com un somni convertit en realitat.

«Ajuntem forces per fer d’una vida, una bellesa; d’una carrera, una cosa que ja està en la memòria que pertany a tots. Arrenquem immediatament i estic convençut que tocarà a molts, perquè tots vostès van ser part i són responsables del que vaig ser, del que soc i de tot el que pugui arribar a ser en el futur. Gràcies per aquest privilegi», afegeix Bosé.