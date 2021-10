Després del comiat de La família del Super3 el juny, la CCMA va obrir una convocatòria per a la presentació de propostes de serveis de producció del nou projecte de ficció del Super3 per portar a terme la producció d’un projecte multicanal basat en un format preexistent i en uns personatges de ficció ja preestablerts. A la convocatòria, s’hi van presentar catorze empreses, nou de les quals van passar a la segona fase del procés de selecció.

La CCMA ha fet públic, finalment, que el projecte seleccionat ha estat el presentat per Gestmusic Endemol. Es tracta d’un projecte transmèdia i multiplataforma que té com a objectiu interactuar amb els súpers i generar contingut no estrictament vinculat a la ficció, on la música i els directes tindran un paper fonamental. Així mateix, la nova ficció conviurà amb altres conceptes com la connexió amb la realitat que viuen els súpers en el seu dia a dia, l’agilitat de reacció o la necessitat de tenir uns prescriptors de canal que afavoreixin la interacció i la participació activa dels nens.