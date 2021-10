El pròxim 3 de novembre canviaran alguns paràmetres de difusió dels canals de TV3 per millorar la cobertura del senyal i l’accessibilitat a tota l’oferta temàtica i de serveis complementaris. Aquests canvis poden afectar alguns receptors de les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, on podria arriba a ser necessari resintonitzar els canals. La millora de les emissions de la CCMA, com a conseqüència del canvi en el transport del senyal que es farà via satèl·lit, permetrà ampliar a tot el país la recepció òptima de TV3 HD, 3/24, Super 3/33, Esport3; els serveis de subtitulació, audiodescripció i tots els serveis associats a través del botó vermell.