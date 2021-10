Venga Juan, la continuació de les reeixides Vota Juan i Vamos Juan, ja té data d’estrena. HBO Max ha anunciat que la ficció protagonitzada per Javier Cámara s’estrenarà dijous vinent, dia 28 d’octubre. La història d’aquest tercer lliurament mostra un Juan Carrasco en el pic més alt de la seva carrera. Gràcies a les portes giratòries, amb un despatx espectacular, més prim i amb cabells. Però tot s’ensorra quan uns papers l’involucren en una trama de corrupció municipal.

La ficció disposa delmateix repartiment que les seves predecessores, estrenades al canal TNT, encapçalat per Javier Cámara com a Juan Carrasco, a qui acompanyen María Pujalte com a Macarena, la seva inseparable directora de comunicació mentre va ser ministre; Adam Jezierski, qui va ser el seu assistent; Joaquín Climent, dins la pell de l’implacable Vallejo; Cristóbal Suárez, com el carismàtic Recalde; Yaël Belicha, com la seva esposa, i Esty Quesada («Soy una pringada») com la seva filla.

En aquesta nova temporada se sumen al repartiment Manolo Solo, Goya a la millor interpretació masculina de repartiment a Tarde para la ira; Ramón Barea (La boda de Rosa) i Eduardo Blanco (El hijo de la novia, Kamikaze), entre d’altres.