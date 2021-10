La periodista María Casado tornarà a Televisió Espanyola per presentar un programa setmanal produït per Teatro Soho Televisión (TST), la divisió audiovisual de l’espai escènic creada per Antonio Banderas a Màlaga. L’espai serà produït des de Sant Cugat i s’emetrà a La 1 de TVE en horari de màxima audiència. Casado és des del 2018 la presidenta de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió i de l’Audiovisual, del 2016 al 2020 va ser directora adjunta i presentadora de La Mañana de TVE i ha estat presentadora i editora de Los desayunos. A la cadena pública també ha conduït espais com Informe Semanal, El debate de La 1 i 59 segundos.