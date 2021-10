Samantha Hudson protagonitzarà el seu propi especial nadalenc a Atresmedia. Després del seu pas per Masterchef Celebrity, l’artista seguirà vinculada al món televisiu amb un projecte per Atresplayer Premium. La plataforma prepara un especial per Nadal de la mà de Suma Content, la nova productora de Javier Calvo i Javier Ambrossi. Una navidad con Samantha Hudson serà, segons la productora, «com un conte de Nadal musical que proposa obrir les portes a l’underground». Serà un contingut «insòlit al nostre país» que proposa «enderrocar barreres» al costat del talent de l’actriu, que s’ha convertit en una icona per al col·lectiu LGTBI.