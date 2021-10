Filmin estrena demà, dimarts, en exclusiva a Espanya, els tres nous episodis de la sèrie britànica Endeavour, que arriba a la vuitena temporada. En aquests nous episodis, que es van filmar durant la pandèmia seguint totes les recomanacions i restriccions anti-covid, enfronta Endeavour –personatge al qual dona vida l’actor Shaun Evans– als seus propis dimonis interiors, cada vegada més aclaparadors, mentre ha d’investigar les amenaces de mort que rep un davanter de futbol professional, l’assassinat d’un taxista o la mort d’un catedràtic de la Universitat d’Oxford. Els problemes del protagonista duran al límit la relació amb el seu company inseparable, Fred Thursday (Roger Allam).

La sèrie, preqüela de la ficció Inspector Morse basada en els personatges creats per l’escriptor Colin Dexter, segueix la història del jove Endeavour Morse durant l’inici de la seva carrera com a detectiu de la policia de la ciutat d’Oxford, al Regne Unit.

A més d’Evans i Allam com a protagonistes, completen el repartiment de la temporada Anton Lesser (Juego de Tronos), Sean Rigby (Gunpowder), James Bradshaw (Cerca de tu enemigo), Abigail Thaw (I Want My Wife Back), Caroline O’Neill (Queer as Folk) i Sara Vickers (Watchmen).