La revista Woman i el diari Sport, de Prensa Ibérica, han unit forces per engegar els Premis de la Dona en l’Esport. La primera edició va culminar diumenge a la nit amb una gala a l’Antiga Fàbrica Damm de Barcelona i va ser retransmesa en directe per Teledeporte de TVE. En total es fan atorgar deu guardons: a la periodista Paloma del Río (Comunicació), l’atleta Yulimar Rojas (Internacional), la tennista Carla Suárez (Superació), la presidenta i la secretària de la Fundació Rafa Nadal, Ana María Perera i Francisca Perelló, respectivament (Directiva), l’equip de ciclisme Movistar (Equip), la taekwondista Coral Bistuer (Trajectòria), l’entrenadora personal Patry Jordán (Esport 4.0), l’equip femení de futbol del Barça (Extraordinari), la kitesurfista Gisela Pulido (Evolució Esportiva) i la nedadora de sincronitzada Ona Carbonell (Woman in Sport). La vetllada va finalitzar amb l’actuació de Luz Casal.