Les especulacions que s’escampaven sobre quan seria la nova data d’estrena de la novena temporada de Tu cara me suena (TCMS) han estat confirmades. Antena 3, la cadena d’emissió, va resoldre tots els dubtes divendres passat: Tu cara me suena 9 s’estrenarà el dia 5 de novembre a les 22.00 hores, canvi que implica una reorganització de la graella televisiva establerta fins aleshores, ja que, fins ara, el prime time dels divendres a la nit estava ocupat per La Voz, que passarà a emetre’s els dissabtes.

Aquest darrer xou, presentat per Eva González, ha estat líder d’audiència dels divendres des que es va estrenar el setembre. De fet, setmana rere setmana ha tingut una competència directa amb el concurs Got Talent, que ara haurà de competir amb TCMS, conduït per Manuel Fuentes, el programa que s’endú la palma d’or d’audiència: la vuitena temporada va aconseguir acumular un total de 2,5 milions d’espectadors i un 19% de quota de pantalla.

Aquest moviment en la programació d’Antena3 s’ha produït només un dia després d’anunciar un altre gran canvi, que, en aquest cas, afecta les nits dels dijous: Los hombres de Paco es retarda fins al late night per tal de cedir la franja estel·lar a TCMS9.