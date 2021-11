Després de l’impactant final de la cinquena temporada de Billions, el canal nord-americà Showtime ha fet oficial que la sèrie protagonitzada pel nominat a l’Oscar i guanyador de l’Emmy Paul Giamatti (Entre copas, Cinderella Man), Corey Stoll (Ant-Man, House of Cards) i Maggie Siff (Mad Men), tornarà el 23 de gener amb una sisena temporada que, a Espanya, arribarà de la mà de la plataforma Movistar +. Creada i produïda per Brian Koppelman, Andrew Ross Sorkin i David Levien, Billions es basa en la croada fiscal per delictes financers de Chuck Rhodes, el fiscal dels Estats Units per al Districte Sud de Nova York, contra els fons d’inversions.