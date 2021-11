En el marc de la programació especial de TV3 amb motiu de la cimera del clima de Glasgow, Sense ficció emetrà aquesta nit Demà, un documental que aborda en positiu la crisi que amenaça de portar-nos a una nova extinció. Un viatge a la recerca d’alternatives creatives, netes i democràtiques per fer viable la vida al nostre planeta, dels horts urbans a l’escola finesa; de les bicicletes i molins danesos a la democràcia popular d’un poblet indi. Una història tan optimista com radical que ens diu que demà no és massa tard, però cal moure’s ara.

Un informe publicat a la revista Nature alerta de la possible fi de la humanitat en un horitzó no gaire llunyà: 21 científics de primera línia afirmen que el canvi climàtic, la destrucció de la superfície de la Terra i el creixement de la població ens condueixen, si no hi posem remei ràpidament, a una situació crítica. Tenim, diuen els autors de l’informe, uns vint anys per fer-hi alguna cosa.

Mélanie Laurent, autora del documental amb Cyril Djon, decideix posar-se en marxa: està esperant un fill i no vol que creixi en un planeta inhabitable. Convoquen un grup d’amics i busquen la manera d’explicar-ho. Ho faran en positiu: viatjaran pel món per buscar homes i dones que busquen i troben alternatives reals.