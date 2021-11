La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va proposar, a finals d’estiu, atorgar el Premi Ofici de Periodista 2021 al col·legiat Antonio Franco. Aquest és el màxim guardó amb què el Col·legi de Periodistes distingeix la trajectòria professional dels seus col·legiats. Malauradament, la mort d’Antonio Franco, el 25 de setembre, obliga a fer el lliurament a títol pòstum, i que recollirà la família del col·legiat.

Un dels periodistes que millor el va conèixer, Emilio Pérez de Rozas, serà l’encarregat de glossar la figura del fundador d’El Periódico. L’acte també vol ser un homenatge i reconeixement a la trajectòria professional d’Antonio Franco i que serveixi per posar en valor el llegat que ha deixat a la professió periodística. També hi participaran periodistes que l’han conegut, com Xavier Vidal-Folch, periodista d’El País; Albert Sáez, director d’El Periódico de Catalunya, Josep Cuní, periodista de la Cadena SER; Neus Tomás, directora adjunta d’elDiario.es, i Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya i periodista de Catalunya Plural.

Franco va ser director fundador d’El Periódico de Catalunya i director adjunt del diari El País, va treballar a El Diari de Barcelona i la revista Destino. A més, va ser un dels redactors del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Durant la seva carrera va ser guardonat amb nombrosos premis i reconeixements: Luca de Tena, Ortega y Gasset, Antonio Asensio, la Creu de Sant Jordi i el Ciutat de Barcelona.

El Premi Ofici de Periodista que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya és un guardó creat l’any 1999 amb la voluntat de distingir els col·legiats amb trajectòries professionals rellevants caracteritzades per l’excel·lència i l’ètica periodística. La darrera edició del premi va ser atorgada a Tomás Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia a Beirut des del 1970.