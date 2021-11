El jurat de la XX dels Premis Nacionals de Comunicació 2021 de la Generalitat atorga els guardons d’enguany a Carles Porta pel programa Crims, de Catalunya Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; al programa Polònia de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, en la de Televisió; a la revista Sàpiens, en la categoria de Premsa; a Filmin en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya durant la primera onada de la covid-19, en la categoria de Publicitat. Cugat Mèdia ha rebut el guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat.

El jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera, a la periodista Julia Otero Pérez, per la seva llarguíssima i rellevant trajectòria en l’àmbit de la ràdio i també la televisió, i per ser «un referent i model per a tots els professionals del sector i especialment per a les joves periodistes». La segona menció d’honor ha estat per a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.