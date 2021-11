Aquesta setmana Noms propis conversa amb el físic Lluís Torner. L’any 2002 va fundar l’Institut de Ciències Fotòniques a Castelldefels, una institució de referència a escala mundial on duen a terme investigacions de gran abast. Torner és assessor de diverses entitats públiques i privades a Europa, Estats Units, Canadà i Austràlia.

La seva recerca se centra en la fotònica, disciplina que estudia la generació, el control, la detecció i l’aprofitament pràctic de les ones i partícules de llum o fotons. Els seus descobriments estan vinculats a disciplines tan diverses com la biomedicina, les energies renovables, la nanotecnologia, el grafè, o les tecnologies quàntiques.

Durant la conversa amb la manresana Anna Cler, Torner explicarà com va arribar a estudiar ciències físiques, malgrat que li agradava la geologia. També parlarà de les propietats de la llum per detectar, entendre i curar diverses malalties, així com dels avenços en la nanociència que suposaran una revolució científica els propers anys.

Nascut a Berga, Torner es declara amant de la natura i practica l’alpinisme i la bicicleta de muntanya.

