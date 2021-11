L'estrena a Espanya de 'Juan Pilila', la controvertida sèrie danesa que va generar un gran debat al seu país d'origen entre els quals la consideraven educativa i els que la veien de mal gust, torna a demostrar que l'animació destinada als més petits també pot ferir sensibilitats. En els últims anys hi ha hagut moltes sèries infantils que s'han vist esquitxades de polèmiques. Aquí en repassem cinc.

Peppa Pig

La porqueta aficionada a saltar sobre els tolls de fang és un dels grans èxits de l'animació dels últims anys. Milions de nens a tot el món han seguit les seves aventures al costat del seu germà George i els seus companys d'escola, animals de diferents espècies, però molts no la consideren un bon model per als nens. En els seus inicis va rebre crítiques per no utilitzar casc quan anava amb bici o cinturó quan viatjava amb cotxe (cosa que van esmenar els seus creadors), i fins i tot ha tingut un capítol prohibit a Austràlia per dir que les aranyes són inofensives, quan allí algunes poden arribar a ser mortals. La cosa va ser pitjor a la Xina, on la van censurar en la popular plataforma de vídeos Douyin en titllar-la de "subversiva", inactiva i antisocial.

Shin Chan

L'anime japonès va ser una de les sèries estrella de les televisions autonòmiques a Espanya des que va arribar-hi el 2001 (al seu país d'origen va començar a emetre's gairebé una dècada abans, el 1992). Els nens repetien les seves frases i molts pares tremolaven davant la idea que els seus infants imitessin al protagonista, l'entremaliat Shinnosuke Nohara que, als seus 5 anys, solia posar-se les calces de la seva mare al cap, perseguir noies maques i ensenyar el cul i la seva 'trompa', com ell l'anomenava. A alguns els recordarà lleugerament a 'Chicho Terratrèmol', que en els anys 80 es dedicava a aixecar la faldilla de les noies.

Star contra les forces del mal

La sèrie fantàstica sobre la princesa màgica que venia a la Terra des d'una altra dimensió per a conviure amb una família ha estat una gran pionera a Disney. Va ser la primera del gegant audiovisual a incloure un petó gai (entre la multitud que es besava en un concert), així com un personatge bisexual: el de Jackie Lynn Thomas, la noia del monopatí per la qual un dels protagonistes, Marco, va estar enamorat i amb la qual va arribar a sortir i que, en la quarta temporada, apareix agafada de la mà d'una francesa que ha conegut a París. No a tothom li va agradar una cosa que hauria d'estar ja normalitzada.

Arthur

Una relació homosexual també va ser la culpable de la censura d'un capítol de la longeva sèrie infantil d'animació 'Arthur'. En l'episodi titulat 'El senyor Ratburn i la persona especial', pertanyent a la temporada 22, els nens de l'escola fantasiaven amb qui estaria compromès el seu mestre, que al final acabava casant-se amb Patrick, un xocolater. La televisió d'Alabama (els EUA), el canal APT, va preferir no emetre el capítol. "Els pares han confiat en la Televisió Pública d'Alabama durant 50 anys per a entretenir, educar i inspirar als seus fills. Sentim que tenim una confiança marcada amb els pares amb la nostra programació", va justificar llavors el seu director general de programació.

Bob Esponja

La relació entre l'innocent Bob Esponja i el seu inseparable amic Patricio també ha generat suspicàcies i a Ucraïna van ser considerats gais per la Comissió Nacional per a la Defensa dels Valors Morals i que, per això, la sèrie presentava "una amenaça real per als nens". El seu creador sempre va parlar dels seus personatges com a "asexuals".

Altres crítiques que ha rebut la reeixida producció estaven relacionades amb la submissió laboral del protagonista, que mai posa problemes a l'explotació laboral del seu cap en el Krustáceo Krujiente, i el seu vertiginós ritme, que podia posar nerviosos als petits. Nickelodeon també va retirar dos capítols per "inapropiats": un, on els personatges es colaven a casa d'una dona per a robar la seva roba interior i un altre que feia referència a un virus.

Polèmiques o no, aquest tipus de sèries triomfen entre els més petits i acaben colant-se al menjador de totes les famílies a una gran quantitat de països.