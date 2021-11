La cimera del clima a Glasgow, que se celebra a la ciutat escocesa, ha tornat a tenir una protagonista: l’activista sueca de 18 anys Greta Thunberg, precisament per no participar-hi i denunciar la hipocresia dels allí reunits. Thunberg en estat pur. La mateixa Thunberg amb què va parlar Gonzo per a Salvados a Suècia, en una entrevista que La Sexta emet aquesta nit, a partir de les 21.25 h.

Segons ha explicat Gonzo, presentador del programa, aconseguir l’entrevista els va costar moltíssim. «Va ser com el cas d’Obama: ho aconsegueixes quan fa molts anys que hi vas al darrere». Dos anys i mig, per ser exactes. Perquè quan ja ho van tenir molt a prop, la pandèmia ho va parar. Finalment van aconseguir el sí i van viatjar a Estocolm aprofitant que al novembre se celebraria la COP26, que és quan ella intensifica la seva campanya i mobilitza els joves. Tot i així tenien dubtes. «No sabíem com respondria una noia de 18 anys, amb Asperger, i que és una icona global».

Tot i els dubtes inicials, l’equip del programa va quedar gratament sorprès, perquè, malgrat ser una activista amb més de 13 milions de seguidors a Instagram i ser capaç tant de fer sortir al carrer tres milions de persones per manifestar-se com de seure cara a cara amb Obama o el Papa, es van trobar amb una noia «supernormal», que va acudir a la cita fidel a la seva forma de vida: «Va arribar amb bicicleta. Semblava que venia d’una acampada», detalla el periodista gallec.

Així mateix, la jove sueca els va posar la feina molt fàcil: «Només va posar com a condició que l’entrevista es fes en un pis a prop de casa seva i que no hi hagués traductors ni intèrprets, que fos en anglès, perquè si no es perd una mica el missatge. I en anglès la vam fer», explica. A més, no va escatimar en temps, ja que van parlar gairebé una hora i mitja, i va acceptar tot el que li vam proposar per a la promo. El periodista va descobrir que no tenia res a veure amb la imatge que se’n té a través de les seves intervencions als mitjans. «No és aquesta nena enfadada que sempre està seriosa, sinó que va riure moltíssim al llarg de l’entrevista», subratlla el presentador de Salvados.