«Juan Pilila. La seva titola és la més llarga de les titoles. Si et fa falta fer alguna cosa, ell te la farà amb ella. La fa girar amb timidesa i salva el món amb rapidesa». Aquesta és la descriptiva melodia que sona a Juan Pilila (John Dillermand en la versió original), una sèrie danesa d’animació destinada al públic infantil que va generar una gran controvèrsia al seu país d’origen i que des de divendres es pot veure a Espanya per mitjà de la plataforma Filmin.

La polèmica va venir generada pel fet de donar protagonisme a un personatge que es caracteritza per tenir «el penis més llarg del món», «un membre llarguíssim i descontrolat», en una sèrie recomanada per a nens d’entre 4 i 8 anys. Aquest home bigotut, que viu amb la besàvia en una bufona casa amb jardí d’un veïnat acomodat i va vestit amb un banyador de ratlles vermelles i blanques que recorda els dels forçuts de les fires, és víctima de les malifetes del seu rebel membre.

Representat com una corda dels mateixos colors que el seu banyador, el seu penis s’atreveix a robar, destrossar semàfors, pintar les parets, confiscar gelats als nens, fer trampes en una competició o ficar-se en una baralla. La seva relació és gairebé com la que mantenien el doctor Jekyll i mister Hyde.

La tècnica stop-motion

Però el protagonista també treu partit dels seus desmesurats atributs per arreglar tots els desgavells que provoca, tal com s’aprecia en els 20 capítols de cinc minuts de durada que componen aquesta sèrie, que utilitza la tècnica d’animació stop-motion (similar a les icòniques Pingu, Bob el manetes i L’ovella Shaun) per donar moviment als personatges que la protagonitzen. Així, per exemple, Juan Pilila es converteix en un heroi quan salva un nadó de ser atropellat per un cotxe i protegeix uns petits de l’atac d’un lleó gràcies a l’extensió i l’extraordinària agilitat del seu penis. I el seu do resulta molt pràctic en tasques quotidianes, com quan ha de tallar la gespa o passejar els gossos dels veïns.