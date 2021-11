Aquesta nit, a les 22 h, el canal Cosmo estrena la segona temporada d’Intelligence, la comèdia ambientada en un singular espai de treball: la Caserna General de Comunicacions del Govern del Regne Unit. Protagonitzada per David Schwimmer (Friends) la segona temporada comença quan la GCHQ descobreix que una arma cibernètica nord-americana ha caigut a les mans equivocades. L’equip de ciberseguretat farà tot el possible per neutralitzar l’amenaça i evitar un desastre potencialment nuclear. La sèrie també compta en el seu elenc amb Jane Stanness, Gana Bayarsaikhan, Sylvestra Le Touzel i Nick Mohammed, entre d’altres.