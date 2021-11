L’actriu Kim Cattrall serà una de les protagoniste de How I Met Your Father, l’esperada seqüela de How I Met Your Mother. La intèrpret, que va renunciar recentment a unir-se a And just like that, la reunió de Sexo en Nueva York, tindrà un important paper en aquesta ficció, que estarà protagonitzada per Hilary Duff. A la sèrie Cattrall interpretarà la versió futura de la protagonista, que explica al seu fill com va conèixer el seu pare, tal com a la sèrie original van fer Josh Radnor i Bob Saget (com a narrador) amb el personatge de Ted Mosby. La sèrie també comptarà amb Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran i Suraj Sharma.