‘Pasapalabra’ ha aclarit a les seves xarxes socials l’estranya situació que es va viure en el programa de divendres passat, 5 de novembre. Fruit de la casualitat, l'espai presentat per Roberto Leal va emetre un fragment d’un dels temes més coneguts de Georgie Dann, mort tan sols dos dies abans als 81 anys. El que més va cridar l’atenció d’alguns espectadors van ser unes paraules de la cantant Natalia, que es va referir a ell en present.

Durant la prova de ‘La pista musical’, qui va ser concursant d’‘Operación Triunfo’ sabia que la cançó oculta pertanyia a l’intèrpret però no aconseguia encertar el títol: «És Georgie Dann! [...] Ja no me’n sé cap més». «És veí meu», va afirmar entre rialles.

Finalment, va endevinar que es tractava de ‘Carnaval, carnaval’ i va començar a cantar i ballar al ritme de l’enganxós tema. El presentador, per la seva banda, dibuixava un antifaç en un foli i va començar a cantar ‘La barbacoa’, una altra de les cançons mítiques del cantant.

‘Pasapalabra’ li estava fent un homenatge a Georgie Dann sense saber-ho, tal com va explicar el compte del concurs a Twitter. «Aquest programa va ser gravat abans de la notícia de la mort de Georgie Dann. Aprofitem per rendir-li homenatge per tants moments meravellosos que ens ha brindat al llarg d’aquests anys», resava el tuit.