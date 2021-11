Molt pocs participants de 'First Dates' aconsegueixen descol·locar Carlos Sobera quan visiten el restaurant. Un d'ells ha estat Kike, un estudiant d'interpretació de 20 anys, que va deixar de pedra el presentador quan li va explicar quin era el seu prototip ideal de noi: “Ha de ser modernet, artista i que sembli que es droga. És que m'agraden els ionkis, que estigui asseguts en un banc, els vegi i pensi que et fotrà enlaire la vida. Aquests m'agraden a mi".

"Els macarres, no els bons sinó els que tenen la cella ben tallada, els cèrcols, el xandall... per mi aquesta és la gent de bé, no els que van amb calçat nàutic ni els fatxendes", va afegir el noi en la seva presentació, deixant més sorprès encara Carlos Sobera: "M'estàs prenent el pèl?”, va replicar el presentador.

Després que el metre de First Dates intentés tancar la conversa amb un "No tinc més a dir, senyoria", Kike encara va tornar a deixar molt clar amb un rodolí el tipus de noi que no es volia trobar a la seva cita: "No vull un 'caietà', ni un enginyer, vull un antifa que em regali encenedors".

"M'identifico amb Verónica Forqué fent de Kika perquè vaig en metro, i m'enamoro; me'n vaig de festa amb un una nit, i m'enamoro. Puc estar-ne una setmana", va afirmar el noi en un altre tall davant les càmeres del dating de Cuatro.

Instants després, Kike va saber que soparia amb Javier, un estudiant de química de 22 anys, que semblava complir amb els requisits que havia de tenir el seu noi ideal. "Sembla que sóc del PP, però no, tranquil, m'he posat maco, tot i que acostumo a vestir més de 'perroflauta' ", li va dir quan va veure l'artista en els seus primers minuts a la barra.

Un cop asseguts a la taula que el restaurant els va reservar, la veritat és que tots dos van aprofitar la vetllada per conèixer-se una mica més a fons i van trobar molts punts en comú. De fet, tots dos van descobrir que els agradava anar-se'n de festa i d'after fins molt tard . "El Javier i jo ens ho passaria molt bé de festa. De fet, me l'emportaria a Conca perquè allà hi ha bona festa", va assegurar Kike.

En els últims minuts de la cita, la connexió que tots dos van tenir al sopar va ser determinant per a 'La decisión final', ja que tots dos van mostrar el seu interès per tenir més cites fora del restaurant de 'First Dates'. "Se m'ha fet curta la cita, ha fluït, hem encaixat i ens agraden coses semblants, això està be", va explicar Javier.