El tercer capítol de “Labanda sonora”, el programa musical que presenta l'actor Ivan Labanda dins d'un cotxe (dijous, a les 23.45 h, per TV3), tindrà de convidats especials la manresana Sara Roy i l'egarenc Miki Núñez. Els cantants, que també són parella sentimental, interpretaran la peça que han fet conjuntament, titulada “Tot és més fàcil”. A més, entre cançó i cançó, donaran detalls de la seva recent vida en comú que arrencaran més d’un somriure.

Roy i Núñez seran la cloenda d'un programa que arrengarà amb una entrevista a la cantant Rigoberta Bandini, l’alter ego de l'actriu Paula Ribó. La polifacètica intèrpret cantarà grans èxits seus com “Perra” o “Aviam què passa” i confessarà la seva admiració per artistes tan diferents com Moustaki, Serrat, C. Tangana o el grup ABBA. La barcelonina també sorprendrà amb un tema de “Frozen”, ja que ella i Ivan Labanda són les veus dels personatges d’Anna i Hans en la versió catalana de la famosa pel·lícula de Disney.

La següent convidada que compartirà trajecte i banda sonora serà Dolo Beltrán. L'actriu i exvocalista de Pastora farà una demostració del seu passat com a integrant de les llufes del grup Els Pets, revelarà de quina formació catalana s’ha fet molt fan últimament i explicarà anècdotes relacionades amb la cançó que la va fer popular, “No me llames Dolores, llámame Lola”.