Després de portar a la pantalla el mediàtic judici contra l’exjugador de futbol americà OJ Simpson i l’assassinat de l’exitós dissenyador Gianni Versace, Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) furga en un altre capítol tèrbol del passat recent dels Estats Units, l’escàndol polític que el 1998 va estar a punt de costar la presidència a Bill Clinton, a American Crime Story: el caso Lewinsky, que La Sexta estrena aquesta nit, a les 22.30 h. La minisèrie no només destaca per recuperar un dels moments clau de la història del gegant americà, sinó perquè en el seu relat hi participa una dels seus protagonistes principals, Monica Lewinsky, aquella becària de 22 anys que va iniciar una relació amb el llavors totpoderós llogater de la Casa Blanca, 27 anys més gran que ella.

El mateix Ryan Murphy va insistir a fitxar Monica Lewinsky com a productora per a aquest projecte quan va adquirir els drets del llibre de Jeffrey Toobin en què es basa aquesta minisèrie (A Vast Conspiracy), batejada en la seva versió original com a Impeachment, precisament el nom del procés a què va ser sotmès Clinton per abandonar el Despatx Oval després que sortís a la llum l’escàndol.

Als 48 anys, l’exbecària fa un temps que es referma com a escriptora, oradora i activista. Fins i tot ha fundat la seva pròpia productora, Alt Ending, i ha signat un acord amb la companyia 20th Television (artífex d’aquesta minisèrie) per tenir opció preferent sobre les properes propostes.

El resultat és una minisèrie que examina la crisi que va portar al primer judici polític d’un president dels EUA en més d’un segle i que traça el relat a través dels ulls de les tres dones que van estar al centre dels esdeveniments: Lewinsky (Beanie Feldstein); Linda Tripp (Sarah Paulson), l’empleada del Pentàgon que va destapar l’escàndol, i Paula Jones (Annaleigh Ashford), exempleada d’Arkansas que va demandar el president per assetjament el 1994. Clive Owen i Edie Falco interpreten, per la seva banda, el matrimoni Clinton.