L’InfoK del Super3 dedica avui, a les 20 h, una edició monogràfica dedicada a la crisi climàtica, «per fer més entenedora la informació d’aquests dies sobre la conferència del clima de l’Organització de les Nacions Unides COP26», segons informa la CCMA en un comunicat. Per això, la presentadora, Núria Vilanova, es desplaçarà al Delta de l’Ebre per explicar conceptes clau sobre la crisi climàtica, com l’escalfament global i els gasos amb efecte d’hivernacle, amb un vídeo d’animació pròpia. I també parlarà dels objectius que cal acordar a la cimera de Glasgow, segons el punt de vista científic. També recollirà l’opinió de les nenes i els nens.