Atresmedia ha fixat per al 21 de novembre l’estrena de la nova temporada de Pongamos que hablo de... que tindrà com a protagonista la coneguda influencer Dulceida. El documental, que es podrà veure a AtresPlayer Premium, estarà conduït pel periodista Iñaki López, que repassarà la trajectòria professional de la catalana i aprofundirà en la seva faceta més personal. A més, segons ha informat el grup Atresmedia, Pongamos que hablo de Dulceida tindrà la participació de personalitats conegudes com Mercedes Milá, Ana Guerra, Madame de Rosa, Jedet, Carolina Iglesias, Mara Torres, Álvaro Mel, Dani Mateo o Chenoa.