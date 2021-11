L’esperada continuació de Sexo en Nueva York, la mítica sèrie d’HBO creada per Darren Star, ja té data d’estrena a HBO Max. And just like that arribarà al seu catàleg el proper 9 de desembre amb el llançament dels seus dos primers episodis. Els vuit següents es podran veure setmanalment cada dijous, segons ha informat la plataforma. A més de fixar el dia de l’estrena, HBO Max va mostrar ahir el primer avenç de la nova entrega, que tindrà bona part del seu repartiment original. Els espectadors seran testimonis del viatge de Carrie, Miranda i Charlotte des de la complexa realitat de la vida i l’amistat als 30 fins a les encara més complexes realitats dels 50.