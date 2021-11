Ricardo Gómez ha entrat a casa de milions d’espectadors des que era petit pel seu paper de Carlitos, el petit de la família Alcántara de Cuéntame, la sèrie de TVE en què l’hem vist créixer tant físicament com en l’àmbit interpretatiu al llarg de disset anys i dinous temporades. L’actor, una de les grans promeses del panorama nacional, ara parteix com a candidat a millor actor protagonista als Goya 2022 pel seu aplaudit paper a la pel·lícula El sustituto.

Dirigida per Óscar Aibar, la pel·lícula s’ambienta a l’Espanya del 1982. En ple Mundial de Futbol, el jove policia Andrés Expósito (Ricardo Gómez) accepta un destí en un poble de mar amb l’esperança de curar la seva filla i, de passada, guanyar una mica de tranquil·litat. Allà es veurà involucrat en la investigació de l’estrany assassinat de l’inspector que ha de substituir. Les indagacions el portaran fins a un hotel on una comunitat d’ancians nazis, reclamats per molts països per crims contra la humanitat, viu un recés feliç.

Gómez suma així un nou projecte en la seva carrera en el món interpretatiu. Des que va abandonar voluntàriament la longeva sèrie de la televisió pública, el madrileny no ha parat de treballar amb papers en produccions tan destacades com 1898: Los últimos de Filipinas, pel·lícula dirigida per Salvador Calvo i per la qual va ser nominat als Goya 2017 com a millor actor revelació.

Aquest mateix any ha compaginat la gira teatral de l’obra El hombre cojín amb les pel·lícules Dónde caben dos gatos i Mía y Moi. També ha protagonitzat l’esmentat thriller El sustituto, estrenat el 29 d’octubre passat, i l’adaptació al cinema del llibre La casa entre los cactus de Paul Pen, el rodatge del qual s’ha dut a terme aquest mateix estiu a l’illa de Gran Canària.

L’any passat l’actor reconeixia, en un directe d’Instagram al costat d’Elena Rivera, que no descartava tornar a interpretar el paper de Carlos Alcántara, si bé ara mateix tot sembla indicar que professionalment està vivint un moment dolç amb el cinema.