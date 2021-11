Artur Mas s’ha reinventat amb una feina que molts no esperaven. El qui va ser president de la Generalitat de Catalunya entre el 2010 i el 2016 ha debutat com a presentador a 8TV, on té amb el seu propi programa d’entrevistes.

L’espai porta per nom ‘A favor de la política’ i s’emet cada dissabte en el ‘prime time’ (22.00 hores) de la cadena privada catalana. En el seu programa, Mas parla amb personalitats de la política, la cultura o la televisió.

El debut de l'expresident va tenir lloc el 30 d’octubre amb una conversa amb l’escriptor Sergi Pàmies. Després, Mas es va asseure a conversar amb David Fernàndez, exdiputat de la CUP, amb qui va protagonitzar una abraçada molt simbòlica el dia de la polèmica consulta del 9-N del 2014, que, més tard, desembocaria en la seva inhabilitació durant 23 mesos per exercir un càrrec públic.

Però ha estat aquest cap de setmana quan va tenir lloc l'entrevista més comentada. Dissabte, l’expolític va mantenir un cara a cara amb Ana Pastor, una xerrada molt peculiar ja que tots dos van canviar les tornes: ella sol ser l'entrevistadora i ell l'entrevistat. «Quina situació més rara», va confessar la periodista, que no va poder amagar el seu instint periodístic en afirmar que: «Avui em toca respondre, però potser cau alguna pregunta».