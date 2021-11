Els impulsors i ànimes de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà i Jaume Serra, van rebre el reconeixement de l’Ajuntament pels 40 anys d’emissió. El regidor de Cultura, Jesús Subirats, els va lliurar un obsequi divendres, en un dels actes del Fòrum 10, el cicle de col·loquis que anualment organitza l’emissora amb rostres coneguts del món dels mitjans.

Precisament divendres s’hi van poder escoltar les experiències periodístiques de Quico Sallés i de Núria Bacardit. En una conversa entre companys de professió, Sallés i Bacardit van revisar tota la seva trajectòria, i van destacar les situacions viscudes a l’inici de la pandèmia de la covid-19.

Quico Sallés va comentar que va entrar a l’ofici en el moment que emergien els mitjans de comunicació digitals, quan eren «criticats i injuriats», la qual cosa el va obligar a fer un tipus de feina periodística diferent. Per la seva banda, Núria Bacardit va revisar, entre altres assumptes, la seva experiència en l’atemptat a les Torres Bessones de Nova York, i va coincidir amb Sallés que l’11-S va canviar la manera de concebre el món i, també, de fer periodisme. Tots dos van remarcar que el periodista ha de trepitjar carrer per captar les experiències i també per contrastar les informacions més enllà dels canals oficials, i ho van resumir amb una frase: «Per explicar un incendi has d’ensumar el fum». Van incidir en el fet que la precarietat laboral actual dificulta exercir amb rigor la tasca periodística. La darrera sessió del Fòrum10 serà dissabte vinent, amb Joana Vallès, Joan Maria Morros, Cinto Niqui i el secretari de Comunicació de la Generalitat, Oriol Duran.