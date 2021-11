El programa 'Late Motiv' de l'humorista Andreu Buenafuente deixarà d'emetre's aquest mes de desembre de Movistar+ després de més de 900 programes i de set temporades. La plataforma ha assenyalat en un comunicat publicat al perfil de Twitter que Buenafuente seguirà unit a Movistar+ en altres projectes.

Tras 7 temporadas y más de 900 programas, @LateMotivCero se despedirá en diciembre.@Buenafuente seguirá ligado a Movistar+ en otros proyectos de la plataforma.



'Late Motiv' és una producció de Movistar+ en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio). Com ha explicat El Terrat en una nota Buenafuente tanca la seva etapa al capdavant de 'Late Motiv' el 23 de desembre per "seguir jugant en l'audiovisual amb nous reptes i projectes".